Cadence выпускает новый суперкомпьютер с искусственным интеллектом

Компания Cadence анонсировала новый суперкомпьютер для ИИ, оснащенный графическими процессорами Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, системами HGX B200 и инструментами CUDA-X, предназначенными для сокращения времени выполнения моделирования.
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