СК займётся расследованием удара ВСУ по автомобилям в Белгородской области

Следственный комитет расследует нападение украинских военных на два автомобиля с рабочими предприятия в Белгородской области, где в результате ударов дронов погибли шесть человек и ещё 35 получили ранения.
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