Кинолог рассказал, как помочь собаке избежать преждевременной смерти

Собаки живут гораздо меньше человека, и для того, чтобы питомец не ушел из жизни досрочно, необходимо соблюдать ряд правил, чтощил в беседе с РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев .
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