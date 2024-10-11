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Гражданочка

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  • Алексей Камышов
    Какие же вы, бабы, лицемерные. Причём, поголовно.Родная дочь рожал...
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Сделала тест ДНК, но все равно отмыться не могу. «Не зря же сын сомневался, значит, были причины подозревать!» – уверена свекровь

Сделала тест ДНК, но все равно отмыться не могу. «Не зря же сын сомневался, значит, были причины подозревать!» – уверена свекровь

Сделала тест ДНК, но все равно отмыться не могу. «Не зря же сын сомневался, значит, были причины подозревать!» – уверена свекровь— Ой, да классика жанра у нас была: сын родился, свекровь на него посмотрела и сразу заявила – ну, это точно не наш, не в нашу породу! – рассказывает тридцатилетняя Яна.

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