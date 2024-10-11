Сделала тест ДНК, но все равно отмыться не могу. «Не зря же сын сомневался, значит, были причины подозревать!» – уверена свекровь— Ой, да классика жанра у нас была: сын родился, свекровь на него посмотрела и сразу заявила – ну, это точно не наш, не в нашу породу! – рассказывает тридцатилетняя Яна.