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Царьград

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Сорокоуст и панихида: в Церкви разъяснили, как правильно поминать усопших

Сорокоуст и панихида: в Церкви разъяснили, как правильно поминать усопших

Священники советуют заказывать сорокоуст, посещать литургии в памятные дни и искренне молиться за души близких.

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