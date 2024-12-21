«Я такой лох просто»: Сергей Романович о потерях в кино и финансовых трудностях

Сергей Романович рассказал о переменах после принятия ислама. Его попытка начать новую жизнь в Турции обернулась потерей востребованности в кино и финансовыми потерями из-за неудачной продажи недвижимости.
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