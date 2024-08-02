Во Франции и Белом доме раскрыли цели боевиков Украины на полученные F-16 и где будут храниться «птички» Юлия СоколоваВашингтон отказался комментировать сообщения СМИ о том, что первая партия истребителей F-16 уже доставлена на Украину.
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