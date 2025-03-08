Как Надежда Крупская стала женой Ленина

Преподаватели истории в российских вузах любят шутить: когда на экзамене встречаешь бестолкового студента, лучший способ проверить, совсем ли он безнадежен – это спросить: «Какая фамилия была у мужа Крупской?».
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