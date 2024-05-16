Загадочное в Таркове: как найти зашифрованную флешку, куда закладывать гиро...

Загадочное в Таркове: как найти зашифрованную флешку, куда закладывать гиротахометр и камеры (обновляется)В кооперативном шутере Escape from Tarkov началось новое сезонное событие, которое предлагает участникам отличные награды, включая уникальные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)