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proavto21

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Десять некитайских кроссоверов до трёх миллионов: что реально стоит брать на вторичке в 2026 году

Десять некитайских кроссоверов до трёх миллионов: что реально стоит брать на вторичке в 2026 году

Когда в очередной раз заходишь в автосалон и видишь ряды глянцевых китайских кроссоверов, возникает странное чувство: вроде бы всё блестит, экраны огромные, опций — вагон, а души нет.

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