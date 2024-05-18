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Эвакуация жителей из Харьковской области продолжается

Эвакуация жителей из Харьковской области продолжается

В Харьковской области Украины продолжаются массовые эвакуации населения из приграничных районов. По словам главы военной администрации региона Олега Синегубова, за последние дни было эвакуировано около 10 тысяч жителей.

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