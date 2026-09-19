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ФедералПресс

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Жителей Ямала предупредили об угрозе БПЛА

Жителей Ямала предупредили об угрозе БПЛА

САЛЕХАРД, 19 сентября, ФедералПресс. Режим беспилотной опасности объявили на Ямале. Регион располагается на расстоянии примерно 2,8 тысячи километров от границы с Украиной.

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