Энди Бернэм остался единственным кандидатом в премьеры Британии

Последний соперник Бернэма отказался от борьбы за пост премьера Британии Бывший заместитель министра обороны Ал Карнс в эфире Sky News заявил, что не будет выдвигаться на пост лидера Лейбористской партии.
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