В Краснодаре разработали новый разведывательный беспилотник для СВО

Новейший бесшумный разведывательный беспилотник специально для применения в СВО разработали краснодарские инженеры из компании "Русская ракета" при содействии регионального благотворительного фонда "Добро и дело".
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