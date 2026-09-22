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РСЗО «Ураган» уничтожил скопление боевиков ВСУ около Орехова

РСЗО «Ураган» уничтожил скопление боевиков ВСУ около Орехова

В Минобороны России рассказали, что во время воздушной разведки вблизи Орехова Запорожской области, расчёты разведывательных БПЛА подразделений беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» вскрыли скопление боевиков ВСУ в блиндажах, скрытых в лесном массиве.

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