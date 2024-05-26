МИД: Туристов, направляющихся в Италию, ждут дополнительные проверки на границе

На границе Италии дополнительно проверяют туристов, прибывающих из различных стран, включая Россию. Министерство иностранных дел Италии выдало предупреждение о четырех необходимых проверках, передает «Турпром».
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