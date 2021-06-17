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Из Т4,3 трлн инвестиций в СЭЗы только 29% вложены в промышленность – счетный комитет РК

Из Т4,3 трлн инвестиций в СЭЗы только 29% вложены в промышленность – счетный комитет РК

Астана. 17 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Из привлеченных в специальные экономические зоны (СЭЗ) Т4,3 трлн инвестиций только 29% или Т1,2 трлн вложены в развитие промышленности, заявила председатель счетного комитета РК Наталья Годунова.

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