Астероид с аномальной орбитой оказался «темной кометой»

Обычно астрономы без труда отличают кометы от астероидов. При приближении к Солнцу лед на поверхности кометы начинает испаряться, образуя яркое светящееся облако газа и пыли — кому, а также длинный шлейф.
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