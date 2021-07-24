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Яков Кедми: Заявив о русских, белорусах и украинцах как о едином народе, у Путина назад дороги нет

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми даёт оценку статье президента России Владимир Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», акцентируя внимание на мысли её автора, что русские, украинцы и белорусы – это единый народ, размышляет о перспективах воссоздания единого государства и о возможности тех или иных действий со стороны России, которые прямо или косвенно обозначены в статье, высказывает свое мнение о назначенной на 30 августа встрече в Вашингтоне президентов США и Украины, а также отвечает на вопрос, почему вопросы будущей эксплуатации российского газопровода «Северный поток-2» обсуждаются США и Германией без участия России.

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