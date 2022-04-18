Водолаз-любитель нашел в болоте потерянную атомную бомбу и тайно держал ее дома 27 лет

Цезарь Сайок увлекался дайвингом и не упускал случая попрактиковаться даже в болотах Флориды. Здесь водолаз-любитель и нашел потерянный властями ядерный элемент: он тайно держал снаряд дома целых 27 лет и пытался получать от него электричество.