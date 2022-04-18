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Водолаз-любитель нашел в болоте потерянную атомную бомбу и тайно держал ее дома 27 лет

Водолаз-любитель нашел в болоте потерянную атомную бомбу и тайно держал ее дома 27 лет

Цезарь Сайок увлекался дайвингом и не упускал случая попрактиковаться даже в болотах Флориды. Здесь водолаз-любитель и нашел потерянный властями ядерный элемент: он тайно держал снаряд дома целых 27 лет и пытался получать от него электричество.

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