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Европарламент создаёт собственный ИИ, чтобы депутаты перестали писать законы в ChatGPT

Европарламент создаёт собственный ИИ, чтобы депутаты перестали писать законы в ChatGPT

Платформа объединит модели OpenAI, Anthropic, Meta* и Mistral, а её главная задача — не допустить утечки законопроектов и других внутренних документов в публичные сервисыЕвропейский парламент разрабатывает собственную платформу с искусственным интеллектом EPGenAI Hub, чтобы депутаты и их помощники перестали использовать публичные чат-боты вроде ChatGPT при подготовке законопроектов, поправок, выступлений и других документов.

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