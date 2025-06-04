Америка грозит миру самым страшным

Историк Арнольд Тойнби отметил, что «цивилизации никто не убивает — они совершают суицид». Процесс этот растянут во времени, что бы нам ни твердили про укоротившиеся исторические циклы, и чреват неприятностями для всех.
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