Яркий флешмоб ко Дню народного единства прошел в музее на Поклонной горе

Музей Победы и его филиалы в праздничные выходные, 3 и 4 ноября, посетили почти 9 тысяч человек. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в вечернее время вход в музей был свободным для всех желающих, а в День народного единства площадку бесплатно могли посетить гости в национальных костюмах.