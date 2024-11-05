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Яркий флешмоб ко Дню народного единства прошел в музее на Поклонной горе

Яркий флешмоб ко Дню народного единства прошел в музее на Поклонной горе

Музей Победы и его филиалы в праздничные выходные, 3 и 4 ноября, посетили почти 9 тысяч человек. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в вечернее время вход в музей был свободным для всех желающих, а в День народного единства площадку бесплатно могли посетить гости в национальных костюмах.

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