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Новый субквадратичный оператор HyenaND обходит attention в задачах с многомерными данными

Новый субквадратичный оператор HyenaND обходит attention в задачах с многомерными данными

Механизм внимания (attention) стал стандартом в задачах обработки последовательностей, но его квадратичная сложность ограничивает применение к многомерным данным, таким как изображения, объёмы и решения дифференциальных уравнений.

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