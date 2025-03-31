МИД РФ: политики ЕС жалеют, что не приняли предложения Путина по безопасности

Ряд политиков в странах Евросоюза жалеют, что в конце 2021 года «по-хамски» отвергли предложения президента России Владимира Путина по безопасности, заявил в беседе с ТАСС директор департамента международных отношений Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов.