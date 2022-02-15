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Константин Затулин: "Признание ДНР и ЛНР развязывает Украине руки"

Константин Затулин: "Признание ДНР и ЛНР развязывает Украине руки"

Госдума приняла постановление "Об обращении ГД "К Президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики".

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