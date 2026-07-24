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Царьград

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Казакова: Госдума приняла восемь законов для поддержки кино

Казакова: Госдума приняла восемь законов для поддержки кино

Комитет Госдумы по культуре в VIII созыве одобрил восемь законов для поддержки кинематографии, сообщила председатель Ольга Казакова.

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