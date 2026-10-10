В МФЦ Архангельской области можно подать заявление на брак

Создание семьи — ответственный шаг, а госуслуги делают его оформление проще. Теперь подать заявление о заключении брака можно не только в ЗАГСе, но и в ближайшем центре «Мои документы».
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