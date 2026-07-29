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«Это саморазрушение Запада». Сенат США проголосовал за жесткие санкции против России. Как они повлияют на мировую экономику?

«Это саморазрушение Запада». Сенат США проголосовал за жесткие санкции против России. Как они повлияют на мировую экономику?

В случае если президент США Дональд Трамп поддержит и подпишет новый законопроект о санкциях против России, это станет одним из крупнейших провалов его внешней политики, который ударит по позициям самого Запада.

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