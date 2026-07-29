В случае если президент США Дональд Трамп поддержит и подпишет новый законопроект о санкциях против России, это станет одним из крупнейших провалов его внешней политики, который ударит по позициям самого Запада.
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