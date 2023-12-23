Тройной удар: как бомбочки для ванной могут разрушить ваше здоровье

Теплая ванна с ароматной бомбочкой — что может быть приятнее холодным зимним вечером? В канун Нового года многие и сами охотно покупают в подарок близким и друзьям такие шарики для купания: они приятно пахнут и стоят недорого.
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