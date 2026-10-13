ФРБ Нью-Йорка сообщил о рекордных просрочках по автокредитам в США

В США просрочки по автокредитам достигли исторического максимума, почти 13% долгов по картам безнадёжно зависли, а всё больше семей тратят на выплаты почти половину дохода.
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