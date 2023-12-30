МВД продлевает срок действия водительских прав, истекающих в 2024 и 2025 году

Согласно новому правилу, срок действия будет автоматически продлен на три года.Министерство внутренних дел России объявило о продлении срока действия водительских прав, которые истекают в 2024 и 2025 годах.
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