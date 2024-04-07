Турция введет визовую систему для граждан Таджикистана с 20 апреля

Турция введет визовую систему для граждан Таджикистана с субботы, 20 апреля. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступили в министерстве иностранных дел центральноазиатской республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии