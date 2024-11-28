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Царьград

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Кто стоит за стратегией вымирания русских? Володин назвал конкретную фамилию. Власти получили прямой наказ

Кто стоит за стратегией вымирания русских? Володин назвал конкретную фамилию. Власти получили прямой наказ

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обличил министра Антона Котякова в проведении антинародной политики.

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