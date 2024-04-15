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Отставки в правительстве России: "Рулетка" для генералов, уход Голиковой и министр-герой

Отставки в правительстве России: "Рулетка" для генералов, уход Голиковой и министр-герой

Совершенно очевидно, что отставки в правительстве России будут. Таков закон. Вопрос лишь в том, как именно перетасуют "колоду" чиновников - на благо общей эффективности кабмина.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
А вообще-то, какова роль МО, не имеющего профессиональной подготовки, в период войны, СВО? Давать указания ГШ типа: &quot;Вы там спланируйте что-нибудь такое, чтобы нам победить!&quot; войскам: &quot;К 1 мая вам надо взять Харьков (Одессу, Николаев...)!&quot; Он может взять на себя обязательства координировать войска направлений? Он может распоряжаться промышленными объектами с целью привлечь их для нужд армии? По-моему, везде &quot;0&quot; -- ноль. А посему, и вывод должен быть соответствующий.
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