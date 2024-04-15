Отставки в правительстве России: "Рулетка" для генералов, уход Голиковой и министр-герой

Виталий Кирпиченко

А вообще-то, какова роль МО, не имеющего профессиональной подготовки, в период войны, СВО? Давать указания ГШ типа: "Вы там спланируйте что-нибудь такое, чтобы нам победить!" войскам: "К 1 мая вам надо взять Харьков (Одессу, Николаев...)!" Он может взять на себя обязательства координировать войска направлений? Он может распоряжаться промышленными объектами с целью привлечь их для нужд армии? По-моему, везде "0" -- ноль. А посему, и вывод должен быть соответствующий.