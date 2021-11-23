МИР 24

638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Cейчас западники высасывают из грязного пальца любые придуманные истории с тем что бы с досадой заявить о чём то мало...Die Welt нашла об...
  • Александр Четвериков
    Украденное частично вернулось в черепках.В ДТП с машиной м...
  • Марина
    если...хронические...болезни...то..не...надо..прививать...и..добивать..иммунитет..кто..ответит...если..умрешь...от......Иммунолог назвал ...

Спортдайджест: «Шериф» готовится к матчу с «Реалом», слепого игрока в американский футбол взяли в команду, 74-летняя японка дает уроки бокса

Спортдайджест: «Шериф» готовится к матчу с «Реалом», слепого игрока в американский футбол взяли в команду, 74-летняя японка дает уроки бокса

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта. Футболисты «Шерифа» готовятся к матчу с мадридским «Реалом» Молдавский футбольный клуб «Шериф» в среду продолжит свой сложнейший квест по выходу в плей-офф Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх