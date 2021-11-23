Спортдайджест: «Шериф» готовится к матчу с «Реалом», слепого игрока в американский футбол взяли в команду, 74-летняя японка дает уроки бокса

Телеканал «МИР 24» подготовил обзор самых интересных новостей из мира спорта. Футболисты «Шерифа» готовятся к матчу с мадридским «Реалом» Молдавский футбольный клуб «Шериф» в среду продолжит свой сложнейший квест по выходу в плей-офф Лиги чемпионов.