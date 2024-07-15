Нападение инородцев-безнационалов на людей в Москве

8 июля 2024 г. молодой парень 18-ти лет привёз мебель по заказу. Но вот беда — доставку заказала женщина, проживающая в «элитном» доме с ограждённой территорией на улице Дмитрия Ульянова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ГЛАВНАЯ УДАЧА ПУТИНА. БЕЛОУСОВ ПРОТИВ ПЛАТИТЬ ТАКУЮ ЦЕНУ, ЧТОБЫ МИЛЛИОНЫ РОССИЯН СТРАДАЛИ
- Вам не кажется странным, что генеральному директору Первого канала совершенно наплевать на то, какие передачи транслируют зрители?
- Секретный список... или все возможные мотивы/плюсы по поводу выбранного темпа СВО...
Свежие комментарии