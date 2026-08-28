В редакции RT выяснили, что оцифровка актеров с помощью ИИ по-прежнему сложна

В редакции RT узнали, как российские режиссеры, сценаристы и аниматоры используют нейросети в своей деятельности — где искусственный интеллект (ИИ) уже работает, а где еще «буксует».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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