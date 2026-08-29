Вучич не сдержался в словах в адрес ООН после смерти генерала Младича в тюрьме

Президент Сербии Александр Вучич назвал «нецивилизованным» решение суда ООН в Гааге не освобождать досрочно бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.
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