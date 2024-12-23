БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 383 подписчика

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Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Да хоть полностью пусть вымрутЭстония внезапно ...
  • вячеслав рюмин
    Этого Затулина надо отправить к чуркам- пусть там рассказывает про толерантность.Не только Абхазия...
  • Сергей Ковалев
    не надо размывать тему, надо решать вопросы по мере поступления.Не только Абхазия...

Как провалилась операция нацистов в США ﻿

Как провалилась операция нацистов в США ﻿

Вскоре после того, как США выступили на стороне союзников во Второй мировой войне, Гитлер мечтал увидеть Америку в огне и продемонстрировать американцам, что они не могут чувствовать себя в безопасности, даже находясь далеко от европейских полей сражений.

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