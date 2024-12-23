Как провалилась операция нацистов в США ﻿

Вскоре после того, как США выступили на стороне союзников во Второй мировой войне, Гитлер мечтал увидеть Америку в огне и продемонстрировать американцам, что они не могут чувствовать себя в безопасности, даже находясь далеко от европейских полей сражений.
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