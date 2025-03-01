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El Pais: после встречи в США всем ясно — Европа в меню империалистических держав

El Pais: после встречи в США всем ясно — Европа в меню империалистических держав

После перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме стало ясно, что реальное место стран Европы — в меню империалистических держав.

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