Политика как он...
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Политика как она есть

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Впечатления от интервью и около него

Впечатления от интервью и около него

Шутка (но это не точно)Я два часа ночью слушал интервью, потом отслеживал реакцию на него в СМИ и соцсетях, так что всю ночь не спал (а хочется).

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Олег, не думал , что ты так глуп. А жаль.
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11 час.
ИР
Ирина Рукина
Интервью для американской власти и глобалистов. Победить Россию невозможно!!!. Это главная мысль. Вы поставили не на ту лошадку, ребята. И вы за это заплатите. Ведь Боливар не выдержит двоих.
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10 час.
v
valeriy
за Такером давно наблюдаю, на фоне ВВП выглядел дитем, не готов к такого уровня интервью. Это показало насколько интелектуально они отстают от нашей цивилизации, Задорнов был прав, дети...
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1 час.

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