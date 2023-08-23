Продукт с пользой. Эксперты рассказали, почему не надо бояться маргарина

Александр Стародубцев

Вранье чистой воды. В начале 2000 годов долгое время каждый год проходила конференция масложироделов в городе Углич. На протяжении 8 лет я ее посещал. Вот на руках у меня есть две брошюры и цвет и авторы одинаковые Первая называется о "Вреде масложирозаменителей в молочной продукции" , а вторая о "Пользе масложирозаменителей в молочной продукции". Кстати издание тоже одинаковое. Только в первой указан просто состав тех кто участвовал в работе над брошюрой и кто заказывал Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. А второе издание заказали "крупные киты" пищевой промышленности, всем известные бренды. Очень жалко что на тех конференциях не было никого из авторов брошюры. Очень хотелось бы задать вопрос - в какой брошюре написано правда, там где про вред или про пользу. Так и эта статья - ищите кому выгодно.