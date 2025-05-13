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«У нас тикает терпение»: Миронов — о новых угрозах Европы ввести санкции против России

«У нас тикает терпение»: Миронов — о новых угрозах Европы ввести санкции против России

Лидeр фрaкции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, выступая на пресс-.Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, выступая на пресс-подходе перед пленарным заседанием, высказался по поводу новых угроз со стороны европейских государств ввести ограничительные меры в отношении России в случае, если Москва не пойдёт на тридцатидневное прекращение огня.

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