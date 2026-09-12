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Аргументы и Факты

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Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет стран Глобального Юга

Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет стран Глобального Юга

Президент России Владимир Путин призвал расширить состав Совета Безопасности ООН за счет представителей стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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