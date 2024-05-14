Почему SHAMAN, Тимати и Егор Крид попали в черные списки «Русского Радио»

Александр Широков

А вы слышали как "поёт" "певец" ЮрКисс или его брат ВладМир (это у них псевдонимы такие крутые)? Это же полное говно...Зато их раскручивает вся папочкина "Русская Медиагруппа"...А ещё там есть офигенная певица Елена Север ( по совместительству их мама и опять же по совместительству член совета директоров этой же "медиагруппы")...Ну не их же в чёрные списки...