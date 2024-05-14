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    А тем, кому нравится, как поют эти ребята, плевать с колокольни на эти « черные списки» и « подковерные игры». На эст...Почему SHAMAN, Ти...
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Почему SHAMAN, Тимати и Егор Крид попали в черные списки «Русского Радио»

Почему SHAMAN, Тимати и Егор Крид попали в черные списки «Русского Радио»

Телеканал RU.TV и «Русское Радио» ведут свой «черный список» артистов, избегая включения их песен в эфир и исключая их из мероприятий медиагруппы.

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Комментарии
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Александр Широков
А вы слышали как &quot;поёт&quot; &quot;певец&quot; ЮрКисс или его брат ВладМир (это у них псевдонимы такие крутые)? Это же полное говно...Зато их раскручивает вся папочкина &quot;Русская Медиагруппа&quot;...А ещё там есть офигенная певица Елена Север ( по совместительству их мама и опять же по совместительству член совета директоров этой же &quot;медиагруппы&quot;)...Ну не их же в чёрные списки...
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11 час.
ЯМ
Янина Митусова
А тем, кому нравится, как поют эти ребята, плевать с колокольни на эти « черные списки» и « подковерные игры». На эстраде все через пень- колоду- , если ты талантлив- найдется свора бесталанных, которые будут делать подножки на каждом шагу.
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10 час.

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