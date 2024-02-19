«Папа, а правда?» — дочь Киркорова задала откровенный вопрос, от которого Филипп не смог уйти

Многие мечтают иметь звездных родителей, которые заведомо пробьют дорогу для своих детишек в мир роскоши и богатства, но не многие задумываются о том, как тяжело иногда приходится наследникам знаменитостей, ведь порой они знают о своих мамах и папах гораздо больше, чем должны.