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Министр обороны Украины пригрозил Германии возвращением ГДР

Министр обороны Украины пригрозил Германии возвращением ГДР

Если Германия продолжит занимать невнятную позицию относительно поставок оружия Украине, у немцев есть все шансы в один прекрасный момент вновь оказаться в ГДР.

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