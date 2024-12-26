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Завершено расследование террористических актов в Курской области: подробности

Завершено расследование террористических актов в Курской области: подробности

Следственный комитет России завершил расследование дела против четырёх военнослужащих вооружённых формирований Украины, обвиняемых в совершении террористических актов в Курской области.

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