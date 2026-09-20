"Прыжок Сокола" завершился комичным висением на деревьях. Целая десантная группа НАТО моментально потеряла боеспособность из-за неправильного приземления".
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Точно во всем виноват Путин. Он умеет управлять погодой, прознал про учения, резко усилил ветер 🤣🤣🤣